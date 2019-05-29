



Aytemiz Alanyaspor’un genç futbolcusu Kazım Yakmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. 2015 yılında Bursa Arabayatağıspor’dan Aytemiz Alanyaspor’a transfer olan genç futbolcu, burada forma giydiği U17, U19 ve U21 kategorilerinde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde de turuncu-yeşillilerle 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Kazım ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği ifade edildi. 10 numara bölgesinde top koşturan genç oyuncunun; Almanya, Fransa ve Belçika liglerinden birçok kulübün transfer listesinde olduğu öğrenildi.





Altyapıda dikkat çekti

Genç oyuncunun, Akdeniz ekibinde forma giydiği U19 ve U21 takımlarındaki performansı dikkat çekti. Yakmaz, U19’da forma giydiği 27 mücadelede 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 defa da golü hazırlayan isim oldu. Başarılı futbolcu, bu sezon Aytemiz Alanyaspor U21 takımında da 5 maçta forma şansı buldu.



