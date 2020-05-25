Aslına bakılırsa birçok farklı yerde görülen ancak değeri tam bilinmeyen doğal bitkiler arasında kazayağı otu gelmektedir. Özellikle mevsimi geçmeden değerlendirilmesi ve tüketilmesi gereken en önemli besin kaynakları arasında yer almaktadır. İçerdiği kendine has mineral ve vitamin kaynaklarının yanı sıra, değişik kullanım yöntemleri üzerinden değerlendirme imkanı elde edilebilmektedir.

Kazayağı otu nedir?

Farklı koşullara karşı oldukça dayanıklı bir bitki olarak öne çıkan kazayağı otu, özellikle Ege bölgesinde bol yetişen bir bitki türüdür. Kendiliğinden yetişmesi ile beraber doğada çok sık bulunan otlardan biridir. Adının ise yapraklarının aldığı şekilden geldiğini söylemek mümkündür. Özellikle görsel açıdan maydanoza benzemesi ile beraber çoğu zaman karıştırılmaktadır. Hem yemek hem de içmek ile beraber birçok farklı kullanım yöntemi üzerinden değerlendirilen, zengin bir besin kaynağı olduğu söylenebilir.

Özellikle hafif aromalı tadı ile beraber yemeklerde yaygın kullanılan bir bitkidir. Bu doğrultuda içerisinde bulunan zengin ve doğal kaynaklar sayesinde, lezzetinin yanı sıra insan sağlığı için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Ülkenin değişik bölgelerinde çok fazla ve kendiliğinden yetişen bu bitki, aynı zamanda aktarlar üzerinden sağlıklı şekilde temin edilebilir. Tabii tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalı ve bu konuda gerekli bilgi alınmalıdır.

Kazayağı otunun faydaları nelerdir?

Sunduğu birçok farklı fayda ile beraber hastalıkların yanı sıra ağrı ve benzeri problemlere karşı da kazayağı otu tüketilebilir. İnsan sağlığı açısından önemli bir potansiyel teşkil eden çok yıllık otsu bitkiler arasında yer almaktadır.

Birçok farklı bakteri ve virüs ile beraber mikroorganizmaya karşı güçlü bir antibakteriyel özelliğe sahiptir,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Mide sağlığını korur ve kamp ile kramplara karşı önlem alır,

Ülser ve benzeri rahatsızlıklara iyi gelir,

Sindirim sisteminin sağlıklı biçimde işlemesine ve çalışmasına imkan sunar,

Tenya veya bağırsak kurdu gibi vücuda zararlı canlıların atılmasına katkı sağlar,

Vücuda sağladığı dinçlik ile beraber gün içerisinde zinde kalma imkanı verir,

Cilt sağlığına iyi gelir,

Vücudun tahriş olmuş bölgelerinin hızlı şekilde iyileşmesine olanak tanır,

Kepek sorunlarının üstesinden gelme noktasında önemlidir,

Bu gibi birçok faydası ile beraber sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli doğal bitki kaynakları arasında yer almaktadır. Değişik kullanım şekilleri ile beraber rahatlıkla tüketim imkanı sağlanabilir. İçerde yüksek besin kaynağı farklı hastalıklar ile beraber ağrıları giderirken, hayata daha pozitif açıyla ruhsal olarak bakma şansını sağlar.

Kazayağı otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

İnsan sağlığı için sunduğu olanaklar ile beraber kazayağı otu günümüzde yoğun olarak değerlendirilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında çok fazla öne çıkar. Aynı zamanda dış etkenlere karşı günümüzün getirdiği virüs başta olmak üzere pek çok bakteri ve mikroorganizmaya karşı antibakteriyel üretimi sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki pek çok toksinden arınma şansı da sunmaktadır.

Tabii sindirim sistemi ve mide ile beraber ülser gibi durumlara karşı da sağlıklı bir çalışma sistemi sunmaktadır. Gün içerisinde işleri daha sağlıklı ve dinç yapabilmek için ayrıca enerji kazanımı oluşturur. Bunu ise içerdiği birçok farklı vitamin ve mineral kaynağı ile beraber sağlar. Ayrıca hücrelerin yenilenmesine ve böylece pek çok bu hastalığa karşı direnç oluşumuna katkı sunar. Cilt sağlığı ile beraber kepek sorunu gibi durumların yanı sıra, aynı zamanda saçların daha parlak ve canlı görünmesine de imkan tanımaktadır.

Sunduğu bu ayrıcalıklar ve faydalar ile beraber kazayağı otu birçok değişik yöntem üzerinden kullanılabilmektedir. Kavrularak kullanan imkanının yanı sıra aynı zamanda haşlama yöntemi üzerinden de değerlendirilmektedir. Aynı zamanda ıspanaklı pirinçli bulgur gibi yiyeceklerin içerisine katılmak suretiyle kullanılabilir. Üstelik 10 dakika boyunca suda kaynatmak suretiyle çay olarak da lezzetli bir içim imkanı sunuyor. Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz bu sağlıklı kazayağı otu, günümüzde oldukça değerlendirilen en önemli doğal besin kaynaklarından biridir.