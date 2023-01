Türkiye'nin merakla beklediği 2023 Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. Milyonların soluksuz bir şekilde takip ettiği yılbaşı çekilişi öğlen saat 12.30'da başladı, gece saat 23.15'te sona erdi. Büyük heyecan 200 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti numaralarının belli olmasının ardından sona erdi. Dev çekilişin ardından 2023 Milli Piyango büyük ikramiyenin hangi şehirlere çıktığını araştırıyor. Yılbaşı büyük ikramiyenin çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktığı da merak konusu.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE NASIL ALINIR? BİLET DEĞİŞİMİ MÜMKÜN MÜ?

2023'e girerken Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları da belli oldu. Milyonlarca vatandaş aldıkları Milli Piyango bilet sonuçlarını merak ediyor. Peki, Milli Piyango sonuçları nereden, nasıl kolay öğrenilir, Milli Piyango büyük ikramiye hangi illere çıktı, Milli Piyango büyük ikramiye çeyrek bilete mi çıktı? İşte 1 Ocak 2023'e girdiğimiz şu saatlerde internette en çok araştırılan soruların cevapları bu haberimizde...

Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı? 2023 Milli Piyango kime çıktı? Büyük ikramiye nereye, hangi şehre çıktı?

Yılın son döneminde şansını denemek ve 2023 yılına zengin olarak girmek isteyenler 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet aldı. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30’da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başladı. Gün boyu devam eden çekilişler saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile sona erdi. Milyonların heyecanla ettiği edeceği çekiliş sonrası "Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı? 2023 Milli Piyango kime çıktı? Büyük ikramiye nereye, hangi şehre çıktı?" sorularının yanıtları da belli oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye 6530303 No’lu 4 adet çeyrek bilete isabet etti.

1. Talihli - Bursa/Osmangazi

2. Talihli - Giresun/Merkez

3. Talihli - Milli Piyango Online

4. Talihli - Milli Piyango Online

200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

6530303

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

5424303

5839489

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0256035

0341678

0357483

0528624

1404769

2271176

3266702

3439448

5323047

8223019

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

1039531

1144595

1225572

1970525

2008962

2308330

2351908

2469708

2787105

3492628

3697011

5093765

5385056

5977975

5986604

6365391

6650782

7815352

8287797

8574583

500.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0125832

0284345

0934037

1176234

1570328

1921644

2069299

2169369

4219987

4238110

4480875

5152250

5405757

5576690

5600539

5752451

5850966

5945516

6363086

6406679

6666460

6977549

7247036

7692503

7730621

7844859

8661989

8828675

9071714

9624096

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0406392

0439742

0589275

0595348

0668631

0957193

1218698

1291752

1312830

1338036

1365698

1402276

1536582

1580111

1661612

1674011

1680580

1727052

1924071

1964682

1978909

2008134

2080531

2180411

2230162

2432666

2441213

2543616

2560788

2634823

2666796

2850503

2953796

2991029

2991740

3030498

3490276

3497864

3588162

3659077

3930870

3940923

3970011

3973697

3976334

3988081

4099344

4186434

4205803

4475025

4484524

4572359

4716084

4740960

4761225

4935310

4956803

5050496

5185083

5366836

5419143

5928391

5958343

6084857

6268699

6295632

6410198

6473027

6532309

6886745

6930676

7049747

7086761

7221470

7279397

7471350

7553250

7612849

7771837

7878719

7950655

7951082

7977224

8054060

8123944

8129519

8150562

8245767

8330365

8429818

8612478

8733335

8849935

8941909

9398121

9398961

9524472

9716923

9807090

9925993

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0045801

0058657

0130244

0140945

0145639

0227666

0230276

0248208

0251828

0268537

0315846

0339112

0613316

0702454

0738233

0759292

0793980

0872162

0907135

0909200

0982833

1026729

1049605

1063223

1168527

1223789

1244683

1283270

1288532

1325808

1435082

1498839

1505458

1526085

1563491

1612727

1635144

1666147

1680959

1693374

1716535

1798667

1798868

1894173

1918496

1986252

2071934

2096340

2123103

2202128

2241453

2300134

2304003

2384850

2447748

2559514

2559859

2717162

2718110

3012380

3077472

3116149

3227923

3252236

3269465

3312280

3335473

3360676

3392331

3419649

3470535

3478588

3500751

3520008

3563150

3585303

3588625

3593182

3683767

3689055

3725229

3930505

3932788

4011291

4102997

4141336

4158807

4160827

4223581

4254797

4330729

4351073

4371238

4425857

4534632

4571425

4579798

4582526

4585714

4604808

4681812

4685193

4695982

4756949

4783691

4818180

4840119

4847919

4882780

4891975

4917792

4946970

4958194

5017011

5061631

5082354

5092320

5197825

5272830

5305966

5371994

5374508

5405198

5465237

5472720

5477122

5530285

5530317

5590494

5604288

5691416

5732275

5753177

5847433

5853908

5901879

5956622

5982696

6031309

6047083

6088826

6106967

6154422

6249303

6258053

6310908

6339548

6457662

6464913

6479885

6533657

6562422

6621083

6622144

6673727

6728626

6810592

6847359

7030509

7049713

7059358

7067973

7068055

7103091

7143242

7177466

7241064

7290497

7296456

7378137

7413449

7503972

7510548

7523447

7524798

7582227

7601973

7603640

7610196

7637759

7670049

7715664

7754583

7758793

7792815

7807381

7810808

7867662

7903023

7903790

7999335

8040382

8090062

8091415

8138526

8153770

8167231

8212129

8260815

8289196

8320676

8329328

8375064

8403183

8411494

8471953

8530039

8558844

8563716

8581015

8605152

8664090

8733524

8760714

8806139

8934538

8939090

8988240

9002476

9028349

9146656

9181835

9213678

9257174

9309827

9342969

9369578

9369591

9443247

9519817

9652529

9656457

9710490

9727608

9769060

9776578

9778231

9834433

9928224

9939667

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0006862

0041066

0045711

0071423

0132943

0151319

0189879

0200147

0201757

0221178

0230755

0243751

0279871

0319042

0331355

0339030

0340595

0508948

0539652

0561493

0574159

0611908

0639622

0650956

0681449

0764886

0955846

0979727

0981292

0999297

1032307

1052507

1072748

1124102

1142768

1247336

1266560

1285087

1294589

1387753

1388763

1404979

1431990

1450691

1527953

1533727

1556873

1571784

1576428

1618447

1652887

1669714

1676346

1712241

1715387

1741540

1810351

1822300

1902603

1949851

1972502

2003520

2023132

2086305

2086409

2106295

2113738

2164251

2177204

2188832

2225540

2261434

2269191

2272939

2298125

2311596

2379973

2423776

2447345

2463990

2477139

2481935

2488351

2590385

2598448

2621021

2664209

2671491

2787314

2827028

2834679

2909840

3080686

3083583

3135377

3139517

3170323

3175741

3216940

3243442

3259226

3370738

3379271

3474695

3497060

3503575

3507075

3534760

3592280

3630195

3653744

3689760

3696358

3702116

3711870

3734878

3755458

3765767

3828628

3897837

3962624

3976287

3985725

4003241

4007290

4086013

4142063

4169209

4200182

4219826

4244903

4250886

4256696

4264203

4279806

4283995

4288093

4357839

4367519

4385583

4411805

4416552

4668814

4702078

4712939

4715095

4758154

4769506

4783514

4835237

4835264

4846593

5055241

5072478

5097108

5099003

5136087

5142012

5216375

5222905

5252757

5260276

5261547

5272666

5285142

5293997

5346028

5361888

5393474

5398061

5426318

5452208

5452421

5488700

5501170

5519370

5520242

5563603

5607196

5607716

5619343

5637807

5661496

5705604

5757671

5851830

5888849

5954861

6010958

6012838

6066626

6130313

6132794

6141832

6151371

6206955

6246015

6275135

6344537

6373558

6427733

6467633

6477480

6491845

6518299

6525769

6528227

6623528

6727279

6743077

6777142

6870075

6904131

7012181

7060151

7061220

7158616

7173847

7242967

7265541

7396693

7414104

7420497

7512885

7523367

7535362

7575026

7589578

7704911

7748817

7842112

7864795

7871913

7874337

7875233

7898065

7930604

8010163

8017761

8052106

8070606

8156201

8187762

8230307

8240668

8297854

8305801

8329962

8372024

8401323

8436564

8649635

8734242

8735336

8766928

8777721

8787020

8806537

8846763

8872754

8877382

8910023

8956672

8977164

8980436

9000387

9006971

9027481

9030494

9050187

9074883

9115303

9120958

9135811

9143223

9260966

9261140

9286815

9308547

9316536

9396379

9520075

9528386

9582476

9644842

9650729

9669687

9678466

9735234

9763653

9769793

9773355

9856881

9864853

9930012

9949447

9976225

9987982

Son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

021681

023293

029058

033127

044706

049145

051040

056285

061786

088688

089216

115110

144946

148330

190729

191280

195176

198175

217934

227412

232760

235917

247867

251531

254689

256962

267934

275089

292618

304164

305692

317991

325662

341589

344704

378447

386371

391136

403350

408021

408767

409486

409668

410612

419515

424925

430349

436165

442162

444323

446321

455604

473779

486571

492481

496638

535302

535725

548054

556721

559060

564741

565145

573163

575546

579891

594483

607513

610830

625002

627124

630836

637690

640291

649982

654721

678828

696003

705539

710444

716618

717000

727560

732140

734043

769376

790574

805169

806552

810125

815457

821576

826296

830725

837774

860197

870971

878776

887983

891166

902134

908248

911527

920798

939313

941344

945193

945938

972884

996669

Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

01290

02141

02718

02970

03029

04148

04731

06849

08171

08644

08950

09010

09676

10514

13379

15730

17375

19100

20456

21953

21989

22879

23859

24401

24643

25429

25907

26130

28440

29198

29693

30427

31111

33358

33381

33651

33768

34249

35360

35726

36344

37298

39689

40378

42082

44216

44931

45506

46278

49419

50526

50655

50935

52441

54528

55917

56740

57167

58769

58985

59502

60783

61223

61520

62100

62308

63271

67232

68405

68619

69921

70551

71226

71484

72505

74912

75081

75176

76180

76634

76709

76733

76734

76752

82320

83702

83817

84131

85362

86937

87310

87486

89497

90676

93943

95442

96386

97645

97769

98836

Son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0315

0538

0602

0666

0767

0856

1160

1324

1349

1542

1672

1720

1755

1923

2167

2189

2201

2377

2392

2454

2523

2686

3041

3312

3448

3603

3843

4062

4116

4922

5952

5966

6132

6135

6855

6970

7305

7366

7410

7433

7677

7718

8064

8181

8251

8346

8517

8551

8617

8760

8775

8807

8896

8955

9064

9403

9731

9761

9833

9981

Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar:

058

092

099

143

187

242

289

309

331

348

373

378

395

404

418

458

577

605

624

638

714

748

750

761

764

841

857

867

962

984

Son 2 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar:

01 08 12 17 20 29 58

Telefondan Milli Piyango Bileti sorgulama nasıl ve nerede yapılır?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

2023 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Amorti nedir, ne demek?

Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye denir. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Amorti kaç? Milli Piyango 2023 yılbaşı amorti hangi numaralara çıktı?

200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerinin arandığı Milli Piyango 2023 Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesicanlı olarak gerçekleşecek. 12.30'da başlayan çekiliş 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin açıklanmasıyla sona erdi. Kazandıran rakamlar 6530303 olurken amorti rakamları 0 ve 6 oldu.

Amorti ne kadar, kaç TL?

2023 yılına zengin olarak girmek isteyenler 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet aldı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 200 TL, yarım bilet alan kişiye 100 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 50 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?

Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

*Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

** Teselli İkramiyesi

Milli Piyango Oyun Kuralları

1. Oyunun Tanımı

1.1 Milli Piyango, SisalSans tarafından önceden belirlenen ve/veya bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan, ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Her bir biletin üzerinde, 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Biletler üzerine basılan bu sıralı numara ile, önceden belirlenen ikramiyelere yönelik çekiliş yapılır. Kazananlar Madde 3 hükümleri uyarınca belirlenir.

1.2 Sisal Şans, çekilişlerin sıklığı ve çekilişlerin tarihini belirler. Çekilişler “Genel”, “Özel” ve “Yılbaşı” çekilişi olarak ayrılır.

2. Nasıl Oynanır?

2.1 Oyuncular, üzerinde numara basılı bulunan biletleri satın alarak oyuna katılır. Her çekiliş için bilet fiyatı ayrıca Sisal Şans tarafından belirlenir.

2.2 Her bir biletin numarası sıralı rakamlardan oluşur. Her çekiliş için çekilişe katılacak, biletin üzerine yazılı / basılı numaraların sayısı belirlenir.

2.3 Biletler “tam”, “yarım” ve “çeyrek” bilet olarak ayrılmaktadır. Tam bilet üzerinde basılı numaralar yalnızca bir bilet üzerinde mevcuttur; yarım bilet üzerinde basılı numaralar iki farklı bilet üzerinde mevcuttur; çeyrek bilet üzerinde basılı numaralar dört farklı bilet üzerinde mevcuttur. Üzerinde aynı numara bulunan biletler, üzerlerine basılan özel harfler ile birbirinden ayırt edilmektedir.

2.4 Yarım biletin fiyatı tam biletin yarısı kadar, çeyrek biletin fiyatı tam biletin çeyreği (dörtte biri) kadardır.

2.5 Kazanan numaralar birkaç küre içerisinden çekilmektedir (her rakam bir küreden çekilmektedir). Sisal Şans sistemi, her çekiliş sonucunun tahmin edilemez olmasını ve her bir bilet numarasının çekilme ihtimalinin aynı olmasını sağlamaktadır..

3. İkramiye Kategorileri ve İkramiyelerin Ödenmesi

3.1 İkramiyeler farklı ikramiye kategorileri kapsamında sınıflandırılmaktadır. Her çekiliş için ikramiye kategori sayısı belirlenmektedir.

3.2 Her çekiliş için, teselli ikramiyesi hariç olmak üzere, ikramiye kategorilerine yönelik aşağıdaki unsurlar belirlenmektedir (bkz. Madde 3.5):

a) Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

b) Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

3.3 Birinci ikramiye kategorisi için kazanan numara sayısı her çekiliş için her zaman 1’dir.

3.4 Sonuncu ikramiye kategorisi (Amorti) için kazanan numaralar, her çekiliş için 2 adet, “tek haneli numara” olacaktır. Bu 2 adet “tek haneli numara”, birinde 4 veya daha düşük rakamları (0, 1, 2, 3 veya 4), diğerinde 5 veya daha yüksek rakamları içerecek (5, 6, 7, 8 ve 9) ve iki ayrı küreden çekilecektir.

3.5 Bunların yanı sıra ayrıca, birinci kategori için çekiliş sonucu belirlenmiş olan kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan tüm numaraları içerecek ve “teselli ikramiyesi” kategorisi olarak adlandırılacak ilave bir ikramiye kategorisi olacaktır.

3.6 Her çekiliş için her bir ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeler belirlenir.

3.7 Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

3.8 Bilet üzerinde basılı numara birden fazla kategoride kazanmışsa, bu kategorilerden yalnızca en yüksek tutarlı olanın ikramiyesi alınabilir.

3.9 Her çekiliş için, Sisal Şans sistemine göre, kazanan biletin, iptal edilen biletler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple satılmamış, kayıp, çalınmış veya beklenen satış noktasına doğru şekilde teslim edilmemiş olması halinde, ilgili ikramiye alınamaz. Bu ikramiyenin değeri söz konusu çekiliş için dağıtılan nakdin bir parçası olamaz.

4. Oyun Formatları

4.1 Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a) Basılı bilet satın alarak;

b) Oyun terminali tarafından düzenlenecek, oyun terminali üzerinde yer alan mevcut bilet numaraları arasından rastgele dijital bilet satın alarak;

c) Bayiden, oyun terminali üzerinde yer alan mevcut bilet numaraları arasından oyuncu tarafından belirtilecek belirli özelliklere uygun numara talep edilerek, oyun terminali tarafından düzenlenecek rastgele bilet satın alarak.

Oyuncular her halükarda tam, yarım veya çeyrek bilet tercih edebilir.

4.2 Online oyun hesabı açılarak, web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden dijital bilet de alınabilmektedir.

5. Önceden Basılmış Bilet ve Terminal Çıktısı Şeklindeki Bilet

5.1 Önceden basılmış biletler üzerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

a) Satış fiyatı;

b) Biletin payı (tam, yarım veya çeyrek);

c) Çekiliş tarihi;

d) Biletin çekilişe katılacağı numara;

e) Seri harfi: tam biletler için harf her durumda “T” olmakla birlikte, yarım biletler için harf “Y” veya “Z”, çeyrek biletler için “G”, “U”, “R” veya “S” olabilmektedir;

f) İkramiye ödemesi ve lojistik için biletlerin işlenmesine yönelik 2D barkod.

g) Oyun kuralları özeti.

Önceden basılmış biletlerin ikramiye ödemesi için biletin ibrazı şarttır. İkramiyeler, ikramiyelerin alınmasına yönelik kabul edilen tek belge olan biletin hamiline ödenecektir.

5.2 Oyuncunun bayiden dijital bilet almak istemesi halinde, hamili tarafından ödülün alınmasına yönelik kabul edilecek tek belge, oyun terminali tarafından çıkarılan terminal çıktısı şeklindeki bilettir. Terminal çıktısı şeklindeki bilet üzerinde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

a) Biletin çekilişe katılacağı numara;

b) Biletin büyüklüğü (tam, yarım veya çeyrek) ve fiyatı;

c) Çekiliş tarihi;

d) Satın alınan bayi kodu;

e) Oyunun oynanma tarihi ve kabul zamanı;

f) Biletleri benzersiz şekilde belirleyen güvenlik kodu;

g) Oyun logosu.

5.3 Oyuncunun Sisal Şans Merkezi Oyun Sistemi’nde bulunan oyuncu hesabı üzerinden online satın aldığı dijital biletler; bilet olarak sayılmakta ve hesap sahibine ikramiye alma hakkı tanımaktadır. Her halükarda sistem, oyuncuların bilgi amaçlı olarak bilete ilişkin verileri basabilmesine olanak sağlamaktadır.

5.4 Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan Biletlerin (önceden basılmış veya terminal çıktısı şeklinde) ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

6. Çekiliş Süreçleri

6.1 Çekiliş işlemlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü, Sisal Şans tarafından görevlendirilen bir resmi kontrol komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

6.2 Çekilişin ertesi günü, çekiliş sonuçları, Sisal Şans internet sitesinde Resmi Bülten olarak yayınlanmaktadır. Bültende, çekiliş sonucunda kazanan numaraları belirleyen komisyon tarafından onaylanmış aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

a) Her ikramiye kategorisi için çekilen numaralar;

b) Her ikramiye kategorisi için ikramiye değeri;

c) Bültenin açıklandığı tarih.

6.3 Halihazırda çekilmiş olan bir numaranın aynı ikramiye kategorisinde ikinci kez çekilmesi durumunda, farklı bir kazanan numara çekilene kadar çekiliş tekrarlanır.

6.4 Sisal Şans, Türkiye Varlık Fonu’nun bilgi ve onayı ile; birinci kategori ikramiyesi, satılan numaralardan birine çıkana kadar çekilişi tekrar etmek suretiyle, belirli çekilişler için birinci kategori ikramiyesinin verilmesini garanti etme ve birinci kategori ikramiyesi için mevcut tüm tutarı, birinci kategoride kazanan numaralara sahip tüm satılan biletler arasında, biletlerin payına (tam, yarım veya çeyrek) bakılmaksızın bölebilme kararı alabilir.

7. Yönetmeliklere Uygunluk

7.1 Oyuna katılım, bu oyun planının ve piyango oyunlarına ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.