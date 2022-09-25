Kazananlar kulübü Galatasaray! Herkes kupaya alışık

Geçen sezonu 13. sırada bitiren G.Saray'da yeni yönetim, transferde deneyimli ve lider özellikli oyunculara yöneldi. Yıldızlar topluluğu bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılarda oyuncuların başarı listeleri kabarık. Son transfer Juan Mata, ülkesi İspanya ile Avrupa şampiyonluğu ve Dünya Kupası sevinci yaşadı.

İtalya'da yılın futbolcusu seçilen İcardi, İnter ve PSG ile şampiyonluklar gördü. Oliveira, Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazandı. Dubois bir süre önceye kadar Fransa Milli Takımı'na düzenli çağrılıyordu. Seferovic, turnuva kaçırmayan İsviçre'nin hâlâ önemli bir parçası. Yusuf Demir geçen sezon Barcelona'da La Liga deneyimi yaşadı.

Kariyerleri başarılarla dolu 13 oyuncuyu transfer eden Galatasaray 'da yeni kurulan bu takım kısa sürede uyum sağladı. Özgüveni yüksek oyunculara sahip Aslan, yenik duruma düştüğü maçları lehine çevirmeyi başardı. (Sabah)



