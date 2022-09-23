Uluslar Ligi C Ligi Grup 3'te mücadele eden Kazakistan, Belarus'u sahasında 2-1 yendi. Hem B Ligi'ne yükselmeyi hem de EURO 2024 finalleri için Play-Off biletini garantileyen Kazaklar, ülke futbolundaki en büyük başarıyı elde etti.

FIFA Sıralaması'nda 114. sırada yer alan ve futbolda özellikle milli takımlar düzeyinde önemli bir başarısı bulunmayan Kazakistan, UEFA Uluslar Ligi'nde tarihi bir sonucuna imzasını attı. CLigi Grup 3'te mücadele eden Kazaklar, sahasında Belarus'u 2-1 mağlup ederek, bitime 1 maç kala grubunda zirveyi resmen kaparak, B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Bununla da kalmayan ekip, şimdiden EURO 2024 için Play-Off oynamaya da hak kazanarak, bu büyük turnuvaya katılmak adına büyük bir şans elde etti. Teknik direktörlüğünü Rus Magomed Adiev'in yaptığı ev sahibinin gollerini 29'da Mikhail Gabyshev ve 79'da Baktiyor Zainutdinov ağlarla buluşturdu. Belarus'un tek sayısını 45'te Pavel Savitski kaydetti. Grupta 13 puanla liderliği kapan Kazaklar, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, son karşılaşmasını ise 25 Eylül'de deplasmanda Azerbaycan'la oynayacak.