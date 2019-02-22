Kazada engelli oldu, futbolla hayata döndü

Şanlıurfa'da motosiklet kazası sonrası engelli olan ve yaşadığı psikolojik çöküntüden ampute futbol sayesinde kurtulan Mehmet Halil Altun (28), milli takım forması giymek için var gücüyle çalışıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Mehmet Halil Altun'a 10 yıl önce motosiklet kullandığı sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Altun'un sol bacağı diz atından kesildi.

Ameliyatın ardından bacağının kesilmiş olmasını bir türlü kabullenemeyen Altun, taburcu edildikten sonra psikolojik çöküntüye girerek, eve kapandı ve uzun süre kimseyle görüşmedi.

Altun, bir süre sonra protez bacağına kavuşunca, tekrar dışarı çıkıp, arkadaşlıklar kurmaya başladı. Kendisi gibi engellilerle tanışan Altun, arkadaşlarının girişimiyle 2014 yılında kurulan Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın ilk futbolcuları arasında yer alarak, kısa sürede takımın vazgeçilmezi haline geldi.

Futbol sayesinde adeta yeniden doğan ve sosyal yaşamında büyük değişiklikler yaşayan Altun, evlendi ve 3 çocuk sahibi oldu.

Şu an Ampute Futbol 1. Lig'de 3. sırada bulunan takımda top koşturan Altun'un en büyük hedefi ise milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda yer almak.

Asker olacaktı engelli oldu

Ampute futbolcu Mehmet Halil Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talihsiz bir trafik kazası sonucu engelli olduğunu söyledi.

Kazanın ardından engelli olmayı uzun süre kabullenemediğini belirten Altun, "Kaza geçirdiğim günden bir gün sonra askere gidecektim. Bu nedenle askere de gidemedim. Uzun süre eve kapandım, kazadan 2-3 yıl sonra engellilerin bulunduğu derneklere gitmeye başlayınca, kendim gibi engellilerin olduğunu anladım. 'Neden ben?' diye sormayı bıraktım." dedi.

Altun, engelli dernekleri sayesinde güzel arkadaşlıklar kurduğunu, sosyal çevresinin tekrar genişlemeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dernekteki arkadaşlarım bir futbol takımı kurmaya karar vermişti. Engellilerin futbol oynayabileceğini hayal dahi etmedik. Bilmiyorduk, görmemiştik. Yaklaşık bir yıl sonra hocamız beni arayarak ampute futbol takımı kurduklarını ve benim de gelip takımda yer almamı istedi. Ben de hemen geldim, takıma katıldım. Hatta maçta kullanmak zorunda olduğumuz kanedyenleri ilk kez elime aldım. Daha önce gücüme gittiği için hiç elime alamamıştım. Ama kanedyenleri elime alınca futbol aynamaya başlayınca 'İşte hayat budur.' dedim. O günden bu güne yaklaşık 5 yıldır aktif bir şekilde futbol oynuyorum. Psikolojik çöküntüden sonra sanki tekrar dünyaya geldim. Ampute futbol sayesinde insan tekrar dünyaya geliyor. Ben gerçekten bunun güzel bir örneğiyim. Benim durumumda halen evden çıkmayan arkadaşlarımız var. Onların da artık dışarı çıkmalarını, dışarıdaki yaşamı görmelerini istiyorum. İster futbol ister basketbol, herhangi bir spor dalıyla ilgilensinler. Evden çıkmazlarsa bir yere varmazlar."

Takımında defans oyuncusu olarak görev aldığını dile getiren Altun, ampute futbol sayesinde hayatının çok değiştiğini vurgulayarak, "Şu anda ligde 3. sıradayız, bazı eksiklerimiz var ama bu eksiklikler giderildikten sonra inşallah şampiyon olacağız. Hedefim A Milli Takım forması giymek çünkü formayı giymek gerçekten gurur verici. İnşallah bana da nasip olur. Milli takıma gitmeyi çok istiyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

"Yokluğunda maçlara 1-0 yenik başlıyoruz"

Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Nusret Yeşilçayır ise Altun'un engelliliğini kabullenmesinin uzun sürdüğünü belirtti.

Tanıştıktan sonra derneklerindeki etkinliklere davet ettiği Altun'un bu şekilde toplum içerisine çıkmaya başladığını anlatan Yeşilçayır, "Yaklaşık 5 yıl önce ampute futbol takımımızı kurduğumuzda Mehmet aklımıza gelen ilk arkadaşımızdı. Takımda top oynamaya başlayınca adeta yeniden doğdu. Hırslı, güçlü ve azimli bir futbolcu oldu. Mehmet şimdi adeta takımımızın bel kemiği. Milli takım forması giyen bir futbolcu klasmanında ve daha da kendini geliştireceğine inanıyorum. Takımımız için çok iyi mücadele veriyor, onun yokluğunda maçlara 1-0 yenik başlıyoruz." şeklinde konuştu.