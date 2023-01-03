Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit, Onur Bulut, Bernard Mensah gibi isimler gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekiyor.





Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ONUR BULUT İÇİN TEKLİF YAPAN KULÜP BELLİ OLDU

Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Onur Bulut'un Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı - kırmızılılarla henüz yeni sözleşme imzalayan başarılı oyuncunun devre arasında ya da sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İddialara göre, Onur Bulut için Kayserispor'a şimdiye kadar sadece Trabzonspor transfer teklifinde bulundu.

MENSAH'A TEKLİF VAR

Takımın bir diğer yıldız ismi ise Ganalı orta alan oyuncusu Bernard Mensah... Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncu ile Katar ekiplerinden Al Wakrah ilgileniyor.





Kayserispor ile sözleşmesini henüz uzatmayan yıldız oyuncu, gelecek tekliflere göre karar verecek. 2020/2021 sezonunu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren Ganalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 15 maçta görev yaptı. İki kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Mensah, Türkiye Kupası'nda ise iki maçta görev aldı.

MENSAH'IN İSTATİSTİKLERİ

Comporisonator verilerine göre, 1100 dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına yedi kez şut pası verdi.





24 kez rakip kaleyi yoklayan Mensah bu şutların ise dördünde isabet sağladı. 65 kez fribling deneyen Mensah, bunların % 70,76'sında isabet yakaladı.

Oynadığı maçlarda toplam 38 kez top kazanmayı başaran yıldız oyuncu, 19 kez hava topu, 47 kez defansif bire bir mücadele ve 72 kez de ofansif bire bir mücadelede rakiplerine üstünlük sağladı.

Burak Özdemir - Fanatik.com.tr