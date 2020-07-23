Takımın lige veda etmesi halinde iki kat artacak olan borç yükünün altından nasıl kalkacağını kara kara düşünen Başkan Berna Gözbaşı, çareyi Mensah’ı satılığa çıkarmakta buldu. Sarı-Kırmızılılar’da tüm alacakları ödenen ve takım düşse dahi sözleşmesi devam edecek olan yıldız oyuncuya yurtiçi ve yurt dışından gelecek olan teklifler değerlendirilecek. Atletico Madrid’den 3.6 milyon Euro’ya transfer edilen, ancak ikinci satıştan yüzde 40 pay maddesi olan oyuncu için en az 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli talep edilecek.

Gençler de satışta

Bu doğrultuda Çin ve Arap ülkelerinde aktif olan menajerlere yetki verileceği bildirildi. Kayserispor mucizeyi gerçekleştirir ve Prosinecki yönetiminde ligde kalmayı başarırsa Mensah’ın satışından vazgeçilecek. 200 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ifade edilen kulübün Emre Demir ve Nurettin Korkmaz gibi gençlerine gelecek teklifleri de değerlendirmesi bekleniyor.