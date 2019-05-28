Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla averajla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da en hırçın futbolcu Tiago Lopes olarak görüldü. Sarı Kırmızılı takımın geride kalan sezon gördüğü kartlar arasında 9 sarı kart 2 kırmızı kart ile Tiago Lopes en üst sırada göze çarpıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Tiago Lopes (2 kez), Bernard Mensah, Şamil Çinaz, kaleci Silviu Lung, Kana Biyik ve Akhisarspor'a devre arasında transfer olan Rotman kırmızı kart gören isimler oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2018-2019 sezonu kart karnesi şu şekilde:
Tiago Lopes: 9 sarı - 2 kırmızı
Bernard Mensah: 5 sarı - 1 kırmızı
Şamil Çinaz: 6 sarı - 1 kırmızı
Silviu Lung: 3 sarı - 1 kırmızı
Rajko Rotman: 3 sarı - 1 kırmızı
Kana Bıyık: 1 sarı - 1 kırmızı
Cristian Sapunaru: 8 sarı
Atila Turan: 8 sarı
Oleksandr Kucher: 7 sarı
Deniz Türüç: 6 sarı
Umut Bulut: 4 sarı
Bilal Başacıkoğlu: 3 sarı
Mert Özyıldırım: 3 sarı
Artem Kravets: 3 sarı
Tjaronn Chery: 3 sarı
Muammer Yıldırım: 2 sarı
Hasan Hüseyin: 2 sarı
Levent Gülen: 2 sarı
Silvestre Varela: 1 sarı
İHA