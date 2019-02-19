Maçın 14. dakikasında Deniz Türüç’ün ortasına iyi yükselen ve kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Chery, müsabakanın 88. dakikasında da Mensah’ın attığı golün asistini yapan isim oldu. Göztepe maçında 1 gol 1 asist ile oynayan 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki 7. golüne imza atarken 3. asistini yapmış oldu. Chery, Kayserispor forması ile ilk kez kafa vuruşu ile gol atarken daha önce 4 golü penaltıdan 2 golü akan oyunda kaydetmişti. Chery, “Kazanmak için çıktığımız maçta 3 puanı almak güzel. Benim katkım oldu. Ama takım olarak kazandık. Herkese teşekkür ederim” cümleleri kurdu.