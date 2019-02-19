Kayserispor'un kahramanı Chery

Göztepe ile karşılaşan ve 3 puanı 2 golle alan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery attığı gol ve yaptığı asist ile maça damgasını vurdu.

19 Şubat 2019, Salı 06:15
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Kayserispor'un kahramanı Chery

Maçın 14. dakikasında Deniz Türüç’ün ortasına iyi yükselen ve kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Chery, müsabakanın 88. dakikasında da Mensah’ın attığı golün asistini yapan isim oldu. Göztepe maçında 1 gol 1 asist ile oynayan 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki 7. golüne imza atarken 3. asistini yapmış oldu. Chery, Kayserispor forması ile ilk kez kafa vuruşu ile gol atarken daha önce 4 golü penaltıdan 2 golü akan oyunda kaydetmişti. Chery, “Kazanmak için çıktığımız maçta 3 puanı almak güzel. Benim katkım oldu. Ama takım olarak kazandık. Herkese teşekkür ederim” cümleleri kurdu.

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