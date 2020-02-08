Kayserispor’un kader maçı

Sezon başında Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Samet Aybaba ile anlaşan ancak sonrasında Bülent Uygun’u göreve getiren Kayserispor, son olarak Robert Prosinecki’yle sözleşme imzaladı.

Sarı-Kırmızılı ekibi ligin dibinden çıkarmaya çalışan Hırvat teknik adam, devre arasında 9 transfer yaptı. İkinci yarıda 3 maçta 1 puan alabilen Kayseri, yarın evinde Antalyaspor’u ağırlayacak.

11 puanla son sırada yer alan Prosinecki’nin ekibinde tek hedef; Akdeniz ekibini devirerek ligde kalmak adına umutlarını sürdürebilmek