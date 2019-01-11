Kayserispor ile İstikbal Mobilya arasında isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüp anlaşmayı resmi siteden yapılan açıklamayla duyurdu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

Kayserisporumuz ile İstikbal Mobilya arasında 14.01.2019 Pazartesi günü saat 14:00’da sponsorluk anlaşma töreni yapılacaktır.

TMSF Başkanı sayın Muhiddin Gülal ile Kulüp Başkanımız sayın Dr. Erol Bedir arasında imza altına alınacak olan bu anlaşmanın tanıtım toplantısına ilimiz protokolü ve tüm basın mensupları davetlidir.