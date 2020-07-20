Kayserispyor kötü geçen ilk yarıda sadece 10 puan toplayabilmişti. Berna Gözbaşı'nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Sarı- Kırmızılılar teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'yi getirirken yaptıkları transferlerle de çıkışa geçmişlerdi. Özelliklede üst üste aldıkları iç sahadaki Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile deplasmandaki Sivasspor galibiyetiyle ligde kalma umutları artmıştı.

Trabzon'u yenmek yetmeyecek

Düşme hattındaki direkt rakiplerinden Rizesor deplasmanında 90+2 ve 90+3'te yedikleri gollerle kaybettikleri maç onlar için kırılma mücadelesi oldu. Son 3 haftada 1 puan alabilen Kayseri'nin ligde tutunabilmesi için son hafta rakiplerinin aldığı skorlar önem kazanacak. Sarı-Kırmızılılar evinde Trabzonspor'u devirse bile Denizlispor evinde düşmesi kesinleşen Ankaragücü ile berabere kalırsa Kayseri 1. Lig'e düşecek.