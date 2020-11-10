Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 4.Kademe maç programı açıkladı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak müsabakalarda 52 takım mücadele verecek. Türkiye Futbol Federasyonu bu müsabakaların 24, 25 ve 26 Kasım 2020 tarihlerinde oynanmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda Hes Kablo Kayserispor'un Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı müsabakanın tarihi de belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme turu müsabakası 26 Kasım 2020 tarihinde oynanacak. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak bu maçın başlama saati ise 17:00 olarak açıklandı.

İHA