Kayserispor'un genç yıldızına U17 Milli Takımı'ndan davet

U17 Milli Takımı 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Fransa’da, Fransa U17 Milli takımı ile oynayacağı aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroya İstikbal Mobilya Kayserispor’dan 2002 doğumlu genç kaleci Doğan Alemdar davet edildi.

09 Nisan 2019, Salı 19:37
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Kayserispor'un genç yıldızına U17 Milli Takımı'ndan davet

U17 Milli Takımı 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Fransa'da, Fransa U17 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde toplanacak. İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında yetişen ve gelecek vaat eden genç futbolcular arasında yer alan Doğan Alemdar güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. 

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