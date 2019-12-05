İstikbal Mobilya Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının 39. dakikasında sakatlanan Kayserisporlu Nurettin Korkmaz'ın sol ayak çapraz bağlarının koptuğu ifade edildi.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçının 39'uncu dakikasında Kayserispor'un genç oyuncusu Nurettin Korkmaz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı. Sedye ile oyunu terk eden ve kentteki özel hastaneye sevk edilen genç oyuncunun yapılan ilk tedavisinde sol ayak çapraz bağlarının koptuğu ve menüsküs yırtığı oluştuğu ifade edildi.

Emre Demir'in tarihe geçen golünde servisi yapmıştı

Kayserispor'un 2002 doğumlu oyuncusu bu sezon 6 resmi maçta forma giymişti. Bir başka genç yetenek Emre Demir'in Gençlerbirliği maçında 15 yaş 298 günlük iken attığı ve tarihe geçen golün sol taraftan ortasını yapan Nurettin geçen sezon A Takım forması giymeye başlamıştı.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)