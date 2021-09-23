Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Galatasaray 'ı konuk eden Kayserispor, rakibini adeta bozguna uğrattı. Aslan, deplasmanda en son 3 Nisan 2021 tarihinde Hatayspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Kayserispor, ligde ikinci maçını Adana Demirspor ile yaptı, evinde rakibiyle 1-1 kaldı. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımı, 4. hafta karşılaşmasında ise Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti. Evinde mağlubiyet yaşamayan Kayserispor, dün de bu seriyi Galatasaray karşısında sürdürdü. Fenerbahçe 'den transfer edilen Mame Thiam, mücadelenin 39 ve 53. dakikalarında Galatasaray'ın ağlarını havalandırdı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Emrah Başsan da 45. dakikada eski takımına müthiş bir gol attı.

Takviyeler işe yaradı!

Adeta yeni sezona yeni takımla başlayan Kayserispor, rakiplerine göz dağı verdi. Savunmada Trabzonspor'dan takıma kazandırılan Majid Hosseini, Galatasaray'ın hücumcularına geçit vermedi. Aslan'da 2016-17 sezonunda forma terleten Lionel Carole da takımına büyük katkıda bulundu. Hücumda etkili olan Beşiktaş 'tan gelen Bernard Mensah ise takımının itici gücü oldu.