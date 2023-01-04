Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Berna Gözbaşı'nın görevden ayrılmasının ardından başkanlığa gelen Ali Çamlı, Sarı-Kırmızılı kulüpte beyaz bir sayfa açtı. Çamlı, futbol direktörlüğüne yeni bir ismi getirdi.

Murat Duman Kayserispor'da!

Kayserispor'da Ali Çamlı yönetimi, Murat Duman ile anlaşma sağladı. 48 yaşındaki Murat Duman, Kayseri temsilcisinin yeni futbol direktörü oldu.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Kayserispor, Murat Duman'ı futbol direktörlüğüne getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Murat Duman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yaptı

48 yaşındaki futbol adamı, Süper Lig'de daha önce birçok takımda çalıştı. Murat Duman ilk olarak Aralık 2014'te Balıkesirspor yardımcı antrenörü olarak Süper Lig'e adım attı. 2016-2018 ve 2019 yıllarında Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yapan Duman, 2018-2019 yılları arasında Göztepe'de, 2020'de ise Yeni Malatyaspor'da aynı görevi sürdürdü.

Manisa'da antrenörlüğe başladı

4 Nisan 1974 doğumlu Murat Duman, Manisa'da futbol antrenörlüğüne adım attı. 48 yaşındaki futbol adamı Ağustos 2011'de Manisaspor altyapısında yardımcı antrenörlüğe başladı. Duman, Haziran 2014'te bu görevinden ayrıldı ve Balıkesirspor'a imza attı.

Kayserispor'un ligdeki durumu

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 15 maçın 7'sini kazanmayı başardı. Çağdaş Atan ve öğrencileri 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kayseri temsilcisi topladığı 23 puan ile Süper Lig'in 8. sırasında yer aldı.

Kayserispor'un Süper Lig'deki son 3 maçı

Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

Kayserispor 1-2 Konyaspor

Alanyaspor 3-1 Kayserispor

(Ajansspor)