İstikbal Mobilya Kayserispor'un eski file bekçisi Ali Ahamada, 1 yılı aşkın bir sürenin ardından kendisine kulüp bulmayı başardı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kayserispor ile yollarını ayıran 27 yaşındaki file bekçisi, Norveç 2. ligi ekiplerinden Kongsvinger'e transfer oldu. Tecrübeli eldiven ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler