Kayserispor sezona Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Kadir Bektaş ile başlamış, 6 maçta alınan 6 puan sonrası genç teknik adamla yolları ayırmıştı. Ardından Samet Aybaba, Galatasaray maçıyla göreve getirilmiş, 8 haftada kazanamayan ve 4 beraberlik elde eden deneyimli teknik adam da gönderilmişti. 3. hoca tercihi Rumen Dan Petrescu oldu, ancak o da 8 maçta 9 puanlık performans sonrası kulüpten ayrıldı. Teknik direktör tercihlerinde umduğunu bulamayan Sarı-Kırmızılılar'ı kurtaran isim ise alt yapıda görev alan Uğur Kulaksız olmuştu.

4 maçta 12 puan

Samet Aybaba'nın ayrılmasından sonra 17. haftada Denizli deplasmanında takımın başında sahaya çıkan Kulaksız 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Bir sonraki hafta da içeride Yeni Malatya'yı aynı skorla deviren genç çalıştırıcı, Petrescu ayrıldıktan sonra yönetim kararıyla 28. haftadaki Rize maçından önce bu kez teknik direktörlüğe getirildi. Ve 46 yaşındaki çalıştırıcı kazanmaya Rize ile Hatay karşılaşmalarında da devam etti. Görev aldığı 4 maçta takımına 12 puan kazandırıp Kayserispor'u düşme hattından kurtaran Kulaksız ilk yenilgiyi Galatasaray karşısında aldı. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak.