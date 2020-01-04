Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Süper Lig'de ilk 17 haftalık bölümü 10 puanla 18’inci ve son sırada tamamlayanKayserispor, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Robert Prosinecki’nin yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana Silviu Lung, Miguel Lopes, Bernard Mensah, Artem Kravets, Pedro Henrique ve Brice Dja Djedje katılmadı. Bu oyuncuların birkaç gün içinde kampa dahil olacağı öğrenildi.

Sakatlığı bulunan kaleci Eray İşcan, takımdan ayrı çalıştı. İstikbal Mobilya Kayserispor, akşam yapacağı idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

AA