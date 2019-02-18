Kayserispor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 8 haftadır yenilmiyor.

18 Şubat 2019, Pazartesi 10:14
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Kayserispor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi

Spor Toto Süper Lig'de haftalar birbirini kovalarken İstikbal Mobilya Kayserispor, buhran günlerini geride bıraktı. Ligin 14. haftasında sahasında yenildiği Trabzonspor maçından sonra teknik direktör değişikliğine giden ve o günden sonra 8 maça çıkan sarı kırmızılılar, mağlup olmadı.

Ertuğrul Sağlam'ın yerine Hikmet Karaman'ın göreve geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 4 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Sarı Kırmızılı takım, son 8 maçta hanesine 16 puan yazdırarak ligde 28 puana erişti ve küme düşte hattından uzaklaşmayı başardı.

Ligin 15.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor, sonrasında Akhisarspor, Fenerbahçe ve son olarak da Göztepe'yi yendi. Sarı Kırmızılılar, Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalarak 1'er puan hanesine yazdırmıştı.

İHA

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