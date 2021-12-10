Kayserispor’un 7 haftalık maç programı belli oldu

ürkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 7 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

17. Hafta:

Kayserispor-Gaziantep FK

19 Aralık Pazar / 16.00

Kadir Has Stadı

18. Hafta:

Yeni Malatyaspor-Kayserispor

23 Aralık Perşembe / 17.00

Yeni Malatya Stadı

19. Hafta:

Kayserispor - Sivasspor

27 Aralık Pazartesi / 20.00

Kadir Has Stadı

20. Hafta:

Kayserispor -Altay

09 Ocak Pazar / 16.00

Kadir Has Stadı

21. Hafta:

Adana Demirspor-Kayserispor

15 Ocak Cumartesi / 13.30

Yeni Adana Stadı

22. Hafta:

Kayserispor-Başakşehir

19 Ocak Çarşamba / 17.00

Kadir Has Stadı

23. Hafta:

Kasımpaşa-Kayserispor

23 Ocak Pazar / 13.30

Recep Tayyip Erdoğan Stadı