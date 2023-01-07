Kayserispor’un 6 haftalık maç programı belli oldu

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor’un 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. haftalarda oynayacağı Sivasspor , Beşiktaş , İstanbulspor, Başakşehir, Giresunspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu.
Kayserispor 19. haftada Sivasspor, 20. haftada Beşiktaş, 21. haftada İstanbulspor, 22. haftada Başakşehir, 23. haftada Giresunspor, 24. haftada Fenerbahçe ve 25. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, İstanbulspor, Giresunspor ve Antalyaspor maçlarını deplasmanda oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 6 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:
19. hafta
Kayserispor-Sivasspor
13 Ocak Cuma / 17.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
20. hafta
Kayserispor-Beşiktaş
22 Ocak Pazar/ 16.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
21. hafta
İstanbulspor-Kayserispor
29 Ocak Pazar/ 13.30
Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadı
22. hafta
Kayserispor-Başakşehir
2 Şubat Perşembe / 17.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
23. hafta
Giresunspor-Kayserispor
6 Şubat Pazartesi / 20.00
Çotanak Spor Kompleksi
24. hafta
Kayserispor-Fenerbahçe
12 Şubat Pazar / 19.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
25. hafta
Antalyaspor-Kayserispor
19 Şubat Pazar / 16.00
Antalya Stadı
İHA