Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanacak 9, 10 ve 11.hafta maç programını belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Hes Kablo Kayserispor, iki maçını Pazartesi günü bir maçını da Cumartesi günü oynayacak.

Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, bu müsabakayı 23 Kasım 2020 Pazartesi günü oynayacak. Sarı Kırmızılılar, bir sonraki hafta sahasında Karagümrükspor ile 30 Kasım Pazartesi günü karşılaşacak. Kayserispor, deplasmanda Göztepe ile 5 Aralık Cumartesi günü 3 puan mücadelesi verecek.

Galatasaray ve Karagümrük maçlarının başlama saati 19.30 olarak belirlenirken Göztepe maçının başlama saati ise 13:30 olarak açıklandı.

İHA