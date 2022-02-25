Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 27.haftasında Trabzonspor ’a konuk oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin maçın 24. dakikasında Mario Gavranovic ile bulduğu ilk gol, Süper Lig tarihindeki binici gol olarak kayıtlara geçti.

Kayserispor'un liglerdeki 300. golünü İsrailli futbolcu Pini Felix Balili atarken, 400. golünü Fatih Ceylan, 500. golünü Mehmet Topuz, 600. golünü Abdullah Durak, 700. golünü Diego Marvin Biseswar, 800. golünü Deniz Türüç ve 900. golünü de Artem Kravets atmıştı.

Yukatel Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kayserispor'umuzun Süper Lig tarihindeki 1000. golü, 25 Şubat 2022 Cuma günü Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Mario Gavranovic’ten geldi.'' ifadeleri kullanıldı.