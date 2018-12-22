Kayserispor'un 0 derecede 3 puan hesabı

Son 3 maçını kazanan Kayserispor, B.B.Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakadan da galibiyet hedefliyor.

22 Aralık 2018, Cumartesi 14:01
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Kayserispor'un 0 derecede 3 puan hesabı

Kayserispor, Süper Lig’in 17. haftasında Erzurum’da oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Bu sezon kümede kalma hesapları yapan B.B.Erzurumspor'a konuk olacak Kayserispor, deplasmandan galibiyetle ayrılmak amacında. 

Hedef 3 puan 

Yarın Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak müsabaka için 2 gün önceden Erzurum'a giderek kampa giren ve bugün de son idmanını gerçekleştiren Kayserispor'da 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber, sarı kart cezalısı Bernard Mensah kadroda yok. 

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, lig ve kupada oynadıkları son 3 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyleyerek, Erzurumspor deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti. Taşçı, "Hikmet hoca ile iyi bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İlk yarının son maçında Erzurum'dan güzel bir netice almak arzusundayız. 3 puanı kazanmak istiyoruz" dedi. 

İlk randevu 

Erzurumspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu mücadele, lig tarihinde gerçekleşen 1300'üncü eşleşme olacak. Evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçının sadece 1’ini kaybeden Erzurumspor (3 Galibiyet 1 beraberlik), tek yenilgisini son karşılaşmada Yeni Malatyaspor’a karşı aldı (1-3). Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, son 3 resmi müsabakayı kazandı (2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası) 

0 derece 

23 Aralık 2018 Pazar günü Erzurum’da hava sıcaklığı 0 derece olacak. Sabahın ilk saatlerinde -1 derece soğukluğun bulunacağı Erzurum’da öğle saatlerinde dereceler -2’yi gösterecek. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre müsabaka saatinde ise hava sıcaklığı 0 derece olacak. Maç saatinde yağış beklenmiyor. 

İHA


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