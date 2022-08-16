Kayserispor’u zorlu 3 hafta bekliyor

Süper Toto Süper Lig 'de 3, 4 ve 5. hafta müsabaka programı belli oldu. Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19:15, 21:00 ve 21:45 olarak belirlendi. Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un 3,4 ve 5.haftalarda oynayacağı Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 3 haftalık maç programında Yukatel Kayserispor, 2 maçını Pazar, 1 maçı ise Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını deplasmanda, Giresunspor maçını ise sahasında oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Yukatel Kayserispor’un 3 haftalık müsabaka programı ise şu şekilde;

3.Hafta

Başakşehir-Kayserispor

21 Ağustos Pazar / 19:15

Fatih Terim Stadı

4.Hafta

Kayserispor-Giresunspor

28 Ağustos Pazar / 19:15

Kadir Has Stadı

5. Hafta

Fenerbahçe-Kayserispor

3 Eylül Cumartesi / 21:45

FB Stadı

İHA