Kayserispor, geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Adryan Oliveira Tavares'i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sion'dan transfer edilen oyuncu, İsviçre'de birçok tuhaf olayla dikkat çekmiş bir isim.

Ülkesinde Flamengo altyapısında futbola başlayan Adryan, kiraık olarak Cagliari, Leeds ve Nantes formaları giydikten sonra İsviçre ekibi Sion'un başkanı Christian Constantin tarafından 3 milyon İsviçre Frangı ödeyerek transfer edildi.

Adryan, İsviçre'de Sion ile geçirdiği iki sezonda 38 maçta forma giyebilirken 14 gol atmayı başardı. Fakat sakatlıklar nedeniyle 26 maçta forma giyemeyen Adryan için kulüp sahibi Constantin, "Bir sporcu için uygun yaşam tarzına sahip değil" demişti.

Constantin'i ilk olarak çıldırtan olay oyuncunun poker macerası olmuştu. Adryan, sakatlığı nedeniyle takımının Zürih karşılaşmasında forma giyemezken maçın olduğu hafta sonunda Fransa'da bir poker turnuvasına katıldığı ortaya çıktı. Çünkü oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakırken 17 bin Euro kazandığı poker turnuvasının görüntüsünü Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Christian Constantin'in oğlu ve aynı zamanda sportif direktör olan Barthélémy Constantin o dönemde yaptığı açıklamada, "Takım kurallarımız açık. Sakat veya cezalı oyuncular, ekstra bir izin almadıkları sürece tüm iç saha maçlarında takımla olmalılar. Adryan'ın bir izin talebi olmadı ve bu nedenle stadyumda olması gerekiyordu" dedi.

Adryan, poker paylaşımları sonrası karnaval kutlamalarına istinaden kadın kıyafetleri girdiği fotoğraflarını yayınladı. Sonrasında kulüp sahibi de "Artık tamamen delirdin" tepkisini verdi.

Daha sonra Adryan'ın kulüp sahibine, kadın kıyafetleri giymeyi seven biri olarak futbolda bir şey yapamamış olsaydı drag queen (eğlence amacıyla hiciv barındıran, kadın kıyafetleri giyip, karikatürize kadın davranışları sergileyen erkek sanatçı) olmak isteyebileceğini söylediği iddia edildi. Bu da kulüp sahibi Constantin için son nokta oldu.

Constantin, "Adryan, bana geldi ve ayrılmak istediğini söyledi. Gitmesine izin verdim. Kadın kıyafetleri giyen birine ne demeliyim?" açıklamasını yaptı.