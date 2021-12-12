Kayserisporlu Uğur Demirok: Beşiktaş taraftarıyla ayağa kalktı

Kayserispor'un tecrübeli stoperi Uğur Demirok 4-2 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını ancak son anlarda yedikleri gollerle yıkıldıklarını söyleyen deneyimli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna iyi başladık. Golü de bulduk. 82'ye kadar inanılmaz mücadele verdik. Son düdüğe kadar bu oyunu tutmamız lazımdı. Beşiktaş büyük camia. Taraftarıyla ayağa kalktı. Farklı bir sonuç olabilirdi. Ders çıkarmamız gereken çok şey var. Bu skor bize yakışmadı en azından berabere bitirmemiz lazımdı. Üzgünüz."