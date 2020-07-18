Kayserisporlu taraftarlardan Mensah'a tepki!

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, son iki maçta forma giyemeyecek olan Bernard Mensah'a tepki gösterdi.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 11:00 Son Güncelleme:
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Kayserisporlu taraftarlardan Mensah'a tepki!

Gaziantep FK maçının ikinci yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan ve PFDK'dan 2 maç ceza alarak Başakşehir ve Trabzonspor ile oynanacak maçlarda takımındaki yerini alamayacak olan Bernard Mensah'a tepki var. Kırmızı kart gördükten sonra açıklama yapan ve sinirlerine hakim olamadığını, üzgün olduğunu belirten Mensah'a sarı kırmızılı taraftarlardan tepki geldi. Sosyal paylaşım sitelerinden Mensah açıklamasına yorum yapan taraftarlar, ilginç yorumlar yaptılar.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)

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