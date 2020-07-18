Gaziantep FK maçının ikinci yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan ve PFDK'dan 2 maç ceza alarak Başakşehir ve Trabzonspor ile oynanacak maçlarda takımındaki yerini alamayacak olan Bernard Mensah'a tepki var. Kırmızı kart gördükten sonra açıklama yapan ve sinirlerine hakim olamadığını, üzgün olduğunu belirten Mensah'a sarı kırmızılı taraftarlardan tepki geldi. Sosyal paylaşım sitelerinden Mensah açıklamasına yorum yapan taraftarlar, ilginç yorumlar yaptılar.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)