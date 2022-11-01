Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen ve gösterdiği performansla hem devleri peşine takan hem de A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut kariyeriyle ilgili özel açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki sağ bek genel performansını değerlendirerek sözlerine başladı.

"Çağdaş Hoca ve ekibi müthiş işler yapıyor"

Tecrübeli oyuncu, "Performansımın üstüne her zaman katabilirim. Ne kadar çıkabilirsem o kadar çıkmaya çalışacağım. Çağdaş Hoca ve ekibi müthiş işler yapıyor. Antrenman, maç hazırlığı, oyun disiplini, oynattığı futbol olsun çok iyi şeyler takıma kattı. Takımın kalitesi zaten belliydi. Bunu ara ara gösteriyorduk, ara ara kaybediyorduk. Şu an böyle bir seviyeye geldik. Takımın kalitesinin üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz. Çağdaş Hoca'mızın da payı çok büyük" dedi.

"Milli Takım'ı hak ettiğimi düşünüyorum"

A Milli Takım'a çağrılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Çok mutluydum çağrıldığım için. Gerçekten insan bekliyor ama bir anlamda olabilir mi, olmayacak mı diye düşünüyor insan. Ben her zaman yüzde yüzümü veririm. Hak ettiğimi de düşünüyorum. İlk maçım olmadı ama önümüzdeki maçlar olabilir. Çalışmaya devam, nasipse olur. Hakkımızı kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Her pozisyonda oynamışımdır"

Oynadığı mevki ile alakalı açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Defansif orta saha oynuyorum. Her pozsiyonu oynamışımdır diyebilirim. 6 numara, sol açık, stoper, 10 numara... Kaleci ondan önceki sene az kalsın oluyordu. Kırmızı kart yemiştik ama diğer arkadaşımız geçmek istedi kaleye. Geçen maç sağ bek başladım, daha sonra stopere çekti hoca. Hemen hemen her pozisyon oynadım. 2 pozisyon açık kaldı sadece" ifadelerini kullandı.

"Adana Demirspor maçından çok keyif aldım"

2-2 biten Adana Demirspor maçı geri dönüşü hakkında değerlendirmelerde bulunan Onur Bulut, "Geri dönüşleri yapabiliyoruz. Maça iyi başlamadık. İlk yarıda baya çok top kaybettik. 2. yarı bunları yapmadık, sabırlı oynadık. Adana Demirspor'u arkaya kitlemeye çalıştık. İkinci topları kaznmaya başladık. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark buydu. Adana Demirspor çok kaliteli bir takım ve çok pozisyona girdi. Ben bu maçtan çok keyif aldım. Sadece geri döndüğümüzden dolayı değil hem onlar hem de biz atak yaptık. Maçın içerisinde bile o keyfi hissettim" diye konuştu.

"Herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor"

Kayserispor'da takımdaşlığın yüksek olduğunun altını çizen başarılı sağ bek, "Takımda geçen seneden beri transfer yasağı var, dolayısıyla herkes birbirini çok iyi tanıyor, kalitesini, karakterini biliyor. Bir takım olduğumuz çok belli oluyor. Herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor. Bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Keyifli bir ortamımız var" dedi.





"galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray ile ilgili bilgi bana gelmişti"

Transfer dedikoduları hakkında konuşan 28 yaşındaki oyuncu, "Olabilir. Bu yaz nasip değildi. Belki önümüzdeki yaz veya başka transfer dönemleri olabilir. Hiç belli olmaz. Daha önce Galatasaray ile ilgili bilgi bana gelmişti ama transfer işleriyle ben ilgilenmiyorum. Ben futbolumu oynarım. Ona da ben baksam menajere de ihtiyacım olmaz. Ben futbolumu oynar gerisini onlara bakarım" açıklamasını yaptı.

"trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor ile ilgili hiç haberim yok"

Trabzonspor'un kendisini devre arası transfer etmek istemesiyle ilgili iddialara da yanıt veren Bulut, "Trabzonspor ile ilgili hiç haberim yok. Trabzon haberleri zaten geçen seneden beri vardı. Baya duydum ama şu ana kadar Kayserispor'a teklif bulunmadılar galiba, öyle aldım haberi. Hayırlısı, ben futboluma bakıyorum. Kayserispor'un vereceği karara göre ben de kararımı veririm" şeklinde konuştu.

Kayserispor ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 12 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.





(Radyospor)







