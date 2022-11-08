Kayserispor'da geçen sezon gösterdiği performansla çıkış yapan, ismi Galatasaray ve Trabzonspor 'la anılan, A Milli Takım 'dan da davet alan Onur Bulut'un geleceği hakkında menajeri Elyasa Süme açıklamalarda bulundu.

'ÇOK FAZLA KİŞİ ARIYOR'

Radyospor'a konuşan Süme, ''Onur Bulut'la ilgili sürekli telefonlar geliyor. Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusu Onur. Berna Gözbaşı başkan Onur'un transferine izin verirse bizim süreç başlar. Bana çok telefon geliyor Onur için; ama ben hepsini Kayserispor'a yönlendiriyorum. Onur da tamamen futboluna konsantre oluyor, takım olarak da çok başarılı gidiyorlar. Augsburg ve Udinese kulüpleri beni, doğrudan, aramadı; fakat menajerler arıyor'' dedi.

'BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜLER'

Elyasa Süme, Trabzonspor'un Onur Bulut için Kayserispor'la pazarlık masasına oturup oturmadığı konusunda ise ''Geçen sezon devre arasında da böyle şeyler konuşuldu. Ama bize bu konuda bir şey gelmedi. Onur tam anlamıyla Kayserispor'a konsantre oldu. Yaz döneminde, Galatasaray, Berna başkan ile Onur Bulut'un transferini görüştü. Ama devamı gelmedi'' şeklinde konuştu.



