Kayserisporlu Onur Bulut alkış aldı

Kayserispor’un başarılı savunmacısı Onur Bulut, milli takım performansı ile göz doldurdu. Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan bir dönem de Trabzonspor ’un gündemine gelen 28 yaşındaki futbolcunun, Kuntz ve ekibi tarafından hayli beğenildiği öğrenildi.

Bulut, ayrıca A Milli Takım ile ilgili olarak, “Grup olarak sahada çok iyi işler yaptık. 2 maçta da iyi oynadık, hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Onur, sağ bek bölgesinde Zeki Çelik ve Mert Müldür’le rekabet edecek.