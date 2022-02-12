Galatasaray , Süper Lig 'in 25. haftasında Kayserispor'u konuk etti. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın 90+5. dakikasında Kayserisporlu futbolcu İbrahim Akdağ oyundan çıkarken, tribünlere yaptığı hareket Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Kayserisporlu İbrahim Akdağ, yerini Gökhan Sazdağı'na bırakırken Galatasaray tribünlerine doğru '6' işareti yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu hareketin üzerine Akdağ'a yoğun tepki gösterdi.

İbrahim Akdağ'ın bu hareketine Galatasaray'dan Semih Kaya da tepki gösterdi. Harekete sinirlenen Semih Kaya ile İbrahim Akdağ arasında sinirler gerildi. Araya girenler tarafından olay daha fazla büyümedi.

Galatasaray ile ilk olayı değil

Bu olay İbrahim Akdağ'ın Galatasaray ile yaşadığı ilk olay değil. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Erzurumspor'da geçiren daha sonra ise Ankaragücü'ne transfer olan İbrahim Akdağ, geçen sezonun ilk yarısında BB Erzurumspor'da oynarken Falcao'nun kırmızı kart görmesinde ve sezonun ikinci yarısında ise Ankaragücü'nde oynarken Mostafa Mohamed'in kırmızı kart görmesine sebebiyet vermişti.

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