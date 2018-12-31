Kayserisporlu futbolculardan yeni yıl mesajı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’da forma giyen yerli ve yabancı futbolcular yeni yıl mesajı yayınladılar.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yabancı futbolculardan Sapunaru, Varela ve Lopes, “Mutlu yıllar Türkiye” derken, Kana Bıyık ile Chery ise “Mutlu Yıllar Kayserispor” diye seslendiler.

Yerli futbolcular Mert, Hasan Hüseyin, Vedat, Bilal, Hakan ve Doğan da "2019 yılının büyük Kayserispor ailesi ve camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştular.