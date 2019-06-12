Kayserisporlu Emre Demir’den anlamı ziyaret

Mersin’den İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelerek geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Emre Demir, sezonun sona ermesinden sonra memleketi olan Mersin’de tatil yapıyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş’ı ve yönetim kurulu üyelerini babası Hayrettin Demir ile ziyaret eden Emre Demir, geldiği yeri unutmadı. Yeni sezon öncesi tatilini memleketi Mersin’de yapan Emre Demir bir yandan da yeni sezon öncesi antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin ASKF tarafından yapılan açıklamada, “Kayserispor’un 15.01.2004 doğumlu profesyonel futbolcusu Emre Demir, Federasyon Başkanımız Mithat Ertaş’ı ve yönetimini ziyarette bulundu. Sohbet ederek, Mersin sporunu konuştuk ve kendisine 2019-2020 sezonu için başarılar dileyerek, ziyaretinden memnuniyetimizi belirttik. Kendisine spor hayatında başarılarının devamını dileyerek her zaman destekçisi olacağımızı kendisinin Mersinden yetişecek futbolculara rol model olacağını dile getirdik” açıklamalarında bulundular.

İHA