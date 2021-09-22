Kayserisporlu Emrah Başsan: Tuttuğum takım olunca duygulandım

Kayserispor'un 3-0'lık zaferinde çok şık bir gol atarak yıldızlaşan Emrah Başsan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 2016-2017 sezonunda Galatasaray 'a imza atan ancak Sarı-Kırmızılılar'da çok şans bulamadan Rizespor ve Fortuna Sittard'a kiralanan 29 yaşındaki futbolcu gol sevincinde tutamadığı gözyaşları hakkında, "Galatasaray'ın ekmeğini yedim. Küçüklükten beri herkesin tuttuğu takım vardır. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Gol attığım için mutlu oldum. Tuttuğum takım olunca duygusal anlar yaşadım" dedi.

'Anneme hediye etmek istiyorum'

Golünü annesine hediye eden Emrah Başsan, "Tabii şu anda ekmeğimizi Kayserispor'dan kazanıyoruz. Dolayısıyla burada elimden geleni yapıyorum. Annem çok iyi biliyor neler yaşadığımı, hangi duygularla sahaya çıktığımı. Bu maç onun için oynayacağım bir maçtı. Bugünü anlamlı kılan golümü de kendisine, anneme hediye etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.