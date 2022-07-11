Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'tan, Fenerbahçe 'nin genç oyuncusu Arda Güler'e övgü... Hull City ile oynanan hazırlık maçında hem oynadığı futbol hem de attığı frikik golüyle alkışları toplayan 17 yaşındaki futbolcu için Mensah da kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.









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Ganalı orta saha, genç mevkiidaşı için, "Eğer Arda Güler Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı 100 milyon Pound'a satarlardı" ifadelerini kullandı.

Mensah'ın bu tweeti kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım: