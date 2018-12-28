Kayserisporlu Asamoah Gyan beş parasız kaldı!

Kayserispor'un yıldız golcüsü Asamoah Gyan'ın özel hayatında çok zor bir dönemden geçtiği ortaya çıktı. 33 yaşındaki Ganalı futbolcu, ülkesinde yayım yapan GhanaWeb adlı internet sitesine yaptığı açıklamada beş parasız kaldığını ve aylardır eşi ve çocuklarıyla görüşmediğini söyledi.

Yönetim tarafından aylardır maaşının ödenmediğini söyleyen Gyan, "Banka hesabımda hepi topu 600 sterlin var." ifadelerini kullandı.

Eşi Gifty Gyan ile 2013 yılında dünya evine giren ve üç çocuk sahibi olan yıldız ismin geçtiğimiz ağustos ayından bu yana aile fertlerini aradığı ancak telefonlarına cevap alamadığı öğrenildi.

Gyan, 2010 yazında Rennes'den tam 16 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Sunderland'in yolunu tutmuştu. Kayserispor'a Shanghai SIPG'den transfer olan Ganalı santrfor, bir dönem dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler