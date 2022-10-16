İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen Kayserispor, özellikle bu sezon büyük maçlarda aradığını bulamadı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri; Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor'a mağlup olurken, büyük takımlar ile oynadığı 3 maçta sıfır çekmişti. Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray karşısına ise siftah için çıktı. Kayseri'nin hocası Atan, zorlu mücadele öncesinde yaptığı açıklamada, "Futbol konuşmayı seviyoruz ama bugün çok futbol konuşacak durumda değiliz. Demir Çelik'ten emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum. Bartın'da hayatını kaybeden insanların üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah, bir daha böyle bir şey yaşanmaz. İyi ki futbol var. Yas tuttuğumuz bu dönemde bile insanları en azından 2 saatliğine mutlu edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon geçit vermediler

Sarı-Kırmızılılar, 90 dakika boyunca rakibine şans tanımayıp, müthiş bir oyun sergiledi ve rakibini devirmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon evinde Aslan'ı 3-0 yenen deplasmanda ise 1-1 berabere kalan Kayseri, rakibine karşı yenilmezlik serisini de 3 maça çıkarmış oldu.