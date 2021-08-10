Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve oyuncular, verdikleri mesajda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkat çekti.

Gözbaşı, videodaki mesajında "Sevgili Kayserililer. Yukatel Kayserispor olarak biz bu sene mavi renkteyiz. Şehrimize de mavi yakışır. Aşı olmayan bütün Kayserilileri aşı olmaya davet ediyoruz. Hepinizi sosyal hayatta ve tribünlerimizde görmek istiyoruz. Haydi Kayserililer, hep birlikte maviye dönelim." ifadelerini kullandı.