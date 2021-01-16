İkinci yarıda ateş hattından uzaklaşmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'dan ayrılan stoper Uğur Demirok ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Kayseri, forvet için de aradığı ismi Çin'de buldu: Anton Maglica... Başkan Berna Gözbaşı, Guizhou Hengfeng'ten ayrılan Hırvat forveti önceki akşam şehre davet etmişti. Kayseri'ye gelen 29 yaşındaki futbolcuyla her konuda el sıkışıldığı öğrenildi. Başarılı oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca kanat için Sarajeo forması giyen Mattias Fanimo ile orta sahaya da Cluj’dan Damjan Djokoic’i almak için girişimlerini sürdürüyor.



