Kayserispor’dan taraftarlarına: Daha sağlıklı günlerde hep beraber

Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası, “O zaman dışardan destekliyoruz artık” mesajı yazan taraftar grubuna, “Daha sağlıklı günlerde hep beraber” cevabı verdi.

15 Mart 2020, Pazar 19:41 Son Güncelleme:
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Kayserispor’dan taraftarlarına: Daha sağlıklı günlerde hep beraber

Süper Lig’in 26’ıncı haftasında kendi sahasında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve mücadeleden 2-1’lik skorla galibiyetle ayrılan Kayserispor'a taraftarları ilginç bir destek verdi. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüse karşı önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi stadyumda takip edemeyen Kapalı Kale Taraftarlar Derneği, sosyal medyadan, “O zaman dışarıdan destekliyoruz artık” şeklinde paylaşımda bulundu.

Taraftarından yoksun çıktığı mücadelede galip gelen Kayserispor da taraftarlara cevap verdi. Sarı kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Daha sağlıklı günlerde hep beraber” denildi.

DHA

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