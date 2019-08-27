Kayserispor taraftarı Emre Sallanbaş (20), Twitter hesabından "3 gündür uyumuyorum forvet lütfen artık forvet açıklayın forvet sabırsızlıkla forvet bekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.

Togolü golcü Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Kayserispor'un resmi hesabından ise Emre Sallanbaş'a cevap verildi. Sarı kırmızılı takımın hesabından yapılan paylaşımda, "Artık rahat uyuyabilirsin Emre. O burada!" denildi.

DHA