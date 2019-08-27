Kayserispor'dan taraftara: Artık rahat uyuyabilirsin. O burada!

Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından forvet isteyen taraftarına Togolü golcü Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşmeyi hatırlatarak, "Artık rahat uyuyabilirsin. O burada!" paylaşımı ile cevap verdi.

27 Ağustos 2019, Salı 18:53
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Kayserispor'dan taraftara: Artık rahat uyuyabilirsin. O burada!

Kayserispor taraftarı Emre Sallanbaş (20), Twitter hesabından "3 gündür uyumuyorum forvet lütfen artık forvet açıklayın forvet sabırsızlıkla forvet bekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.

Togolü golcü Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Kayserispor'un resmi hesabından ise Emre Sallanbaş'a cevap verildi. Sarı kırmızılı takımın hesabından yapılan paylaşımda, "Artık rahat uyuyabilirsin Emre. O burada!" denildi. 

DHA

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