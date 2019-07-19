Transferde Mensah, Abdennour, Poulain, Djedje, Miguel Lopes gibi önemli yabancıların yanı sıra Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Mert Kula, Emirhan Civelek ve Ziya Alkurt gibi potansiyel yerlilere imza attıran Kayserispor, ses getirecek takviyeyi forvet hattına yapacak.

Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde dünyaca ünlü bir yıldız var: Jackson Martinez... 2016 yılında Atletico Madrid’den 42 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin’in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan forvet, sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala Kayserispor’dan gelen teklifi kabul etti. 27 maç oynadı Başkan Erol Bedir’in imza aşamasına kadar geldiği, Uzakdoğu ekibiyle kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon kiralandığı Portekiz’in Portimonense takımında 27 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 9 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

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