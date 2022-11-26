Dünya Kupası nedeniyle verilen arada izin yapan Beşiktaş dün itibariyle yeniden çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş "Onur Bulut, iyi bir oyuncu. Burada olmasını isterim" açıklaması yapmıştı.

Şenol Güneş'in açıklamaları Kayserispor Kulübünü rahatsız etti. Sarı-Kırmızılı kulüp twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yaparak Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Kayserispor'un yaptığı açıklama!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nereden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de göz ardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz.

Şenol Güneş Onur Bulut'la ilgili ne demişti?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuş, Kayserispor'un savunma oyuncusu Onur Bulut'u takımda istediğini söylemişti. Güneş "Kayserisporlu Onur Bulut, iyi bir oyuncu. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.