Kayserispor, dün akşam oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında Joao Pedro ile kafa kafaya çarpışıp sakatlanan ve daha sonra oyuna devam edemeyen Majid Hosseini'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Fenerbahçe müsabakasında kafasına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan oyuncumuz Majid Hosseini, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altına alınmıştır. Yapılan tetkik ve muayene neticesinde sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup kontrolleri tamamlandıktan sonra taburcu edilmiştir" ifadelerine yer verildi.