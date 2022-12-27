Kayserispor Kulübü, eski başkan Erol Bedir'in sahibi olduğu özel bir hastanenin 4 milyon 200 bin TL'lik alacağına karşılık loca satışı gerçekleştirdi.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzün önceki dönem başkanlarından Erol Bedir'in sahip olduğu Özel Dünyam Hastanesi'nin 4 Milyon 200 Bin TL tutarındaki ödenmesine karşılık Özel Dünyam Hastanesi'ne 2,5 yıllık loca tahsis edilmiş ve böylece borç-alacak ilişkisi kalmamıştır. Herhangi bir icra dosyası/işlemi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.