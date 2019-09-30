Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman istifa karar aldı. Sarı Kırmızılı kulüp bu kararın ardından bir araya geldi ve tecrübeli teknik adamın görevi bırakmaması adına girişimde bulundular.

Konuyla ilgili Sarı Kırmızılı kulüpten detaylı bir açıklama geldi. Karaman'ın görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmamışken, Kayserispor'un tercihi olduğu ifade edildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Teknik direktörümüz Sayın Hikmet KARAMAN, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede KAYSERİSPOR’un faydasına olacaksa herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir.

Kulüp başkanımız,yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur.

Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış,kendiside buna saygı duyarak görevinde kalmıştır.

Yönetim kurulumuz;

İstenmeyen skorlara etki eden bir çok faktör varken,hemen en kolayı olan “Hoca değişikliği” alışkanlığına itibar etmemiş olup, yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru kararı verecektir.

Kamoyuna saygıyla duyurulur.